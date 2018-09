"Ühe naisterahva, Asia Argentoga, kes on ju üks #metoo algatajatest, juhtus ju see, et ta on ise seksuaalselt kuritarvitanud ühte 17aastast poissi ja selles mõttes #metoo liikumine ei andesta ka omadele mitte," rääkis Kõrvits #metoo hetkeseisust.

Kõrvits ei nõustunud, et Cosby-laadseid süüdistusi oleks olnud viimasel ajal just kohutavalt palju. "Ma ütleks, et neid kuritegusid on kohutavalt palju ja see, mis me süüdistustest praegugi näeme, kuigi tundub, et seda on väga palju, sest see on suurepärane lugu ja meediainimesena ma seda mõistan, siis see on ainult jäämäe tipp. Ma olen selles veendunud."

Ta kirjeldas, kuidas see liikumine on väljunud Hollywoodist ja jõudnud poliitikasse. "Eestis meil olid ju oma ahistamisskandaalid, mis olid seotud poliitikaga ja Igor Mangiga. Ma usun, et küllap tuleb meil neid lugusid Eestiski veel."

Kõrvits ütles, et lahendus ahistamiskandaalidele on lihtne – ära ahista ja ära tee midagi sellist, mida naisterahvas ilmselgelt ei soovi. "Ja ära käi peale, kui naisterahvas ei ole võib-olla konditsioonis, kus ta saaks adekvaatselt öelda jah või ei."