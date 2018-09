"Ringvaade" uuris koos algklassilastega, kuidas õhtusöögi ajal lauas kahvlit hoida

"Enne kui lauda istud, tuleb lasta naisel lauda istuda. Võtad tooli ja aitad tal maha istuda," teadis väike Steven lauaetiketist rääkida. Steven tunnistas, et talle väga kodus ei õpetata seda, kuidas lauas olla ja käituda.

"Kui söök tuleb, siis ma ootan, et kõikidele antaks söök kätte ja alles siis hakkan ise sööma," märkis väike Sofia-Mirell. Ta lisas, et kui tulla ja niisama lauda istuda, siis võib hakata sõpru kaotama ja lõpuks unustavad üldse kõik su ära.

Etiketiõpetaja Erika Kolbakov on lastele õpetanud lauakombeid juba kuus aastat. Tema sõnul ei ole asi küll veel nii hull, et Eesti lapsed supikausist peoga süüa õngitseksid, kuid puudujääke etiketitundmises on siiski omajagu.

"Eks nad natukene kipuvad kehahoiaku suhtes sisse võtma liiga mugavat poosi, mis ei võimaldagi korralikult noa ja kahvliga süüa ja toit kipubki seetõttu sülle kukkuma. Kui on õige kehahoiak, siis ei juhtu ka neid õnnetusi nii palju. Aga see on muidugi ka inimlik ja igal ühel juhtub," rääkis Kolbakov.

Ta lisas, et ka noa ja kahvli hoid on lastele natuke võõras. "Eriti selle kahvli osas on see küsimus."