Ele Pedassaar: sügis on käitunud äärmiselt eeskujulikult

Pärnu linnalehmadel on meri põlvini ja Poolas tuli juba lumi maha. "Ringvaates" käis sünoptik Ele Pedassaar sellest, kas ilm on hukas ja milleks alanud sügisel tuleks valmis olla.

"Torm tegelikult hilines hommikul paar tundi. Ma ootasin töö juures seda vihma. Lahkusin hommikul töölt ja andsin hoiatuse, aga sadu viibis kaks tundi ja seda tugevamaks kujunes tuul – see madalrõhkkond n-ö kogus endasse jõudu," rääkis Pedassaar praegu Eestis möllavast tormist.

"Täna on see pööris Soome peal ja juba meie pealt lahkumas, aga me oleme praegu sattunud täpselt selle põhilise juhtvoolu tee peale ehk tuultekoridori. Seega on ilm väga tuuline. Isegi kui homme jääme kahe madalrõhkkonna vahepealsesse aega, siis ilm on ikkagi tuuline, vaatamata sellele, et päike tuleb välja ja valitsevad mõõdukad plusskraadid."

Pedassaar ütles, et suuremast veetõusust Pärnus päästis kolmapäeval see, et torm ei olnud Liivi lahel nii pikaajaline. "Ta jäi sinna kuue tunni piirile. Kui ta oleks kõva 12 tundi puhunud ühest ja samast suunast ning vingelt, siis oleks tõenäoliselt tulnud kaasa ka veetaseme märkimisväärne tõus."

Ta märkis, et sügis on käitunud äärmiselt eeskujulikult. "Saabus täpselt õigeaegselt. Sügis on ju üleminekuaastaaeg – ta võibki pakkuda nii suviseid kui ka talviseid ilmu."

Esimest lörtsihelvest võib Pedassaare sõnul oodata sel reedel.

"Uus madalrõhkkond on ka juba kogumas ennast Atlandil. Homme kihutab juba Skandinaavia poole. See pööris ei ole nii suuremõõtmeline, ta on tunduvalt väiksem, aga ta liigub meist lõuna poolt, mis tähendab, et tuule pöörab põhja ja kui tuule pöörab põhja, siis tuleb põhjast külma ja Põhja-Eestis on tõesti suur tõenäosus, et reede öösel sajab lörtsi." Samas ta ei usu, et see maha jääb.

Pedassaar lisas siiski, et soojemat ilma lähema nädala jooksul näha ei ole. "Tormide tsükkel tegelikult jätkub. Kui laupäeval on jälle puhkehetk, siis pühapäeval tuleb uus torm suure sajuga ja pigem õnnetult päevasel ajal. Esmaspäev-teisipäev on rahunemine ja pärast seda vaatame, mis edasi saab."