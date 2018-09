Broadway lavale jõuab muusikal Jean-Michel Basquiat' elust ja kunstist

Muusika ja sõnad kirjutab muusikalile telesaate "The Late Show With Stephen Colbert" majabändi multiinstrumentalist ja juht Jon Batiste ning muusikali lavastab John Doyle, vahendab Pitchfork.

Pressiteate järgi on produtsentidel Alan D. ja Barbara Marksil juurdepääs Basquiati kunsti- ja isiklikele arhiividele. Muusikali pealkirja ja esietenduse kuupäeva ei ole veel avalikustatud.

Batiste ütles oma avalduses, et ta soovib, et inimestel tekiks pärast sellelt muusikalilt lahkumist soov luua. "Ma ei taha mitte ainult, et nad õpiksid tundma Jean-Michel Basquiat'd kui uuendajat, vaid tunneksid ka ise sisemist tungi luua ja süvendada ning avastada oma loomingulist meelt."

Jean-Micheli nooremad õed Lisane and Jeanine Basquiat lisasid ühisavalduses, et aastate jooksul on paljud inimesed nendega ühendust võtnud ja avaldanud soovi tuua nende venna lugu lavale.

"Arutanud seda projekti Marksidega mitu kuud, tekkis meil huvi lõpuks pärast seda, kui saime aru, et nende lähenemine meie venna loo jutustamisele kohtleb tema elu, kunsti ja pärandit austuse ning kirega. Kuivõrd loomingulise meeskonna eeotsas on Jon Batiste ja John Doyle, on meil põhjust olla eriti ärevil. Me ei jõua ära oodata, millal muusikali tegema hakatakse. Broadway on meie jaoks uus maailm ja ootame põnevusega meie venna loo lavaletoomist."