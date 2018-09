ERM-is on teadlaste ööl eriprogramm

Uku Randmaa on soolopurjetaja, kes esimese eestlasena purjetas üksinda ümber maakera. Nüüd on mees uuesti merel, võisteldes hullumeelsel purjetamisvõistlusel Golden Globe.

Muuseumi teemaparki istutatakse Eestis aretatud sirelisorte, et täiendada alal juba kasvavat Eesti sordiaretajate viljapuude kollektsiooni. Külas on ning istutamist juhendab Eesti üks tuntumaid sireliaretajaid Aavo Mägi.

