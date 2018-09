Uudo Sepp pahandas naabrit: laulsin õhtul natuke tugevamalt ja naaber tuli uksele

"Pärast staarisaadet oli mul terve juunikuu samasugune. Tempo ei ole maha jäänud. Kui tuli juuli, siis oli vaiksem, juuni oli jooksurikas. Tundus nagu oleks saanud natuke puhata, aga nali naljaks, kali kaljaks, ei olnud nõnda," avaldas Sepp Raadio 2 saates "Bert Järvet", et nagu saate ajal, pole tal ka selle järel olnud palju vabu päevi.

Sepp tunnistas, et ennustas viimase hetkeni saatevõitu oma suurimale konkurendile Sissile. "Viimase hetkeni ma olin täiesti sada protsenti kindel, et Sissi võidab saate, sellepärast see üllatus oli minu jaoks nii meeletult suur. Nagu mu näost oli näha, siis silmad tahtsid välja hüpata, ma olin ahastuses, et mis juhtus. Pool suve oli arusaamatu, et aeg läks nii kiiresti," on Sepp siiani hämmeldunud, et saab oma unistust muusikuna täita.

Praegu valmistab Sepp ette oma debüütplaati, mis ilmub tänavu novembris. Alles suve alguses sai Sepp kokku bändi, kus musitseerivad Oliver Rõõmus, Robert Vaigla, Joonas Mattias Sarapuu ja Heikko Remmel. "Kõikide vendade üle ma olen väga õnnelik, et nad on sattunud minu bändi," rõõmustas Sepp.

Sepa debüütplaadil kõlavad rokk- ja popplood ning fännid võivad oodata ka paari üllatust. "Päris ägedad lood on tegelikult, ma olen väga õnnelik selle üle," oli Sepp rahul.

Plaati salvestab Sepp Berliinis oma produtsendi juures ning loodab pärast salvestust aja maha võtta, et aidata isal Saaremaal maja valmis ehitada. "Puutöökuur tuleb sinna, siis saab sinna tõsta puutöömasinad ja tööriistad," selgitas Sepp remondiplaane. "Üritan leida aega teha endale väikese kiiktooli Tallinna," loetles ta plaane.

Saaremaad eelistab Sepp puhkuseks just seetõttu, et Tallinnas on naabrite tõttu raske aega maha võtta ja uut muusikat kirjutada. "Üks õhtu laulsin natuke tugevamalt ja järsku tuleb naaber ukse peale, et kuule, mul on voodi täpselt seina ääres, kui sa veel laulda tahad, siis vaata õue, naabrid vaatavad üle akende, annavad sulle peksa või kuuli. Läksin aknale, polnudki naabreid. Selliseid ähvardusi on ka tulnud, see on väga naljakas ja huvitav," naeris Sepp koomilist vahejuhtumit.

Seda, et tema näol on tegemist värske superstaariga, Sepp naabrile seletama ei hakanud. "Ma olen lihtne inimene, kes teeb oma tööd," põhjendas ta, miks superstaarikaarti lauale ei löönud.

Sepp jääb tagasihoidlikuks ka siis, kui võrrelda teda Eesti muusikamaastiku suurtegijatega, näiteks Jaak Joalaga. "Ei ütleks, et nii suur legend veel olen. Sinna peab kõvasti tööd tegema, vaeva nägema ja pürgima. Ma näen nii palju vaeva, kui vähegi võimalik, et mina oleksin rahul enda tulemustega ja inimesed, kes mu vastas on, näevad tulemust," ütles Sepp.