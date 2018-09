Muusik Egert Milder: arvan, et mul on võimalus Gruusias läbi lüüa

"Kõige jubedam oli see lennukilive ja esimesel live'il oli värin sees. Aga läks hästi kõik," meenutas Milder hullumeelset ettevõtmist, kui esines 24 tunni jooksul Gruusias, Türgis, Valgevenes ning Eestis, vahendas ETV2 saade "Eesti TOP 7".

Minski kohal Valgevene õhuruumis esines Milder lennureisijate ees, kuid närvist hoolimata sai mees jagada lennukis tekkinud fännidele ka oma artistikontakti.

"Kõigepealt peaks ütlema, et eks see on ikka turundus, aga tahtsin ka enda jaoks midagi sellist teha, mida ma muidu ei suudaks. Panin ette ülesande, et astuda üle mugavustsooni," selgitas Milder, miks hulljulge plaani teostada otsustas.

Neljal livevideol on Facebookis tuhandeid vaatamisi. "See on üllatavalt suur ja kogu sisuga tõmbas Facebooki lehe korralikult käima," oli ta rõõmus. Milder kogus kõigest nädalaga tuhat uut jälgijat.

Gruusias reisdeeriv Milder usub, et võib oma muusikaga läbi lüüa ka seal. "Ma kindlasti mõnevõrra proovin seda. Seal on hea harjutada enne kui Eesti publiku ette tulen," tunnistas ta. "Ma peaks mõne kohaliku grusiini või nende meeskooriga midagi tegema, siis võib-olla toimiks," pakkus Milder välja.

Loole "Live+Love+Grow" valmis ka muusikavideo, mille autor on Mart Vares. Varese sõnul valmis puhas ja lihtne video. "See lugu ise oma loomult on rahulik ja pigem oli idee panna mitte videot vaatama, vaid et video toetaks lugu," põhjendas Vares selle ideed.

Video on filmitud Milderi koduseinte vahel. "Kaadri taga on põrandasoojustus üles võetud ja liivakuhi käi kaadri taha," naeris Milder võttepaika.