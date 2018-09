Räppar Tiiu koostööst folkbändiga: mulle anti vabad käed, aga ropendada ei lubatud

Muusikute sõnul on video natuke teistmoodi ja heas mõttes kummaline - seal on hobused ja üks inimhobu, kes mööda põldu ja teid punase

kleidiga kargab. Muusikalises mõttes on see samuti ootamatu, sest koos on rahvaviis ja räpp, vahendas ETV2 saade "Eesti TOP 7".

"Mulle anti ette muusika, et saaks sõnu kirjutada, teema oli teada ja Antsude poolt kirjutatud esialgsed sõnad. Mulle anti vabad käed, aga öeldi, et ära ropenda. Hästi raske oli ennast tagasi hoida küll," tunnistas räppar.

Loo viisi kirjutas Aile Alveus-Krautmann ja sõnad Aile Alveus-Krautmann ning Tiiu Kaarlõp.

Tiiu sõnul ei tea veel, kas koostöö muusika osas jätkub, kuid juba peagi astutakse ühiselt üles rahvusvahelisel hobusenäitusel.