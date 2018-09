Salapärase ansambli Kuradi Saar liikmed on Elephants from Neptune'i muusikud

Uus rokkansambel Kuradi Saar, kes esimes seni meedias anonüümsena, tuli oma näoga avalikkuse ette. Kuradi Saar avalikustas bändiliikmed, kelleks on Elephants from Neptune'ist tuntud muusikud.

Seni inglise keeles muusikat teinud ansambel paneb end nüüd proovile eesti keeles. Septembri alguses anti välja Kuradi Saare debüütsingel "Vapustav maailm".

Kuradi Saare debüütalbum ilmub 5. oktoobril. Bändi omanimelist kontseptsioonalbumit saab iga Eesti rokkmuusika sõber kuulata nii digitaalselt, CD- kui ka vinüüliformaadis.

Erisündmusena toimub enne albumi ilmumist, 2. oktoobril koos bändiga privaatne plaadi esmakuulamine. Üritus on kutsetega ning valitud arv kohti on loosis bändi Facebooki konto all oleval üritusel.

"Vapustav maailm" on saanud tunnustust teiste seas nii Vaiko Eplikult, Piret Järvis-Milderilt kui ka Valter Soosalult. Ühtlasi on Raadio 2 eesotsas Koit Raudsepaga valinud singli nädala looks.