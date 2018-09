"Kui me mai algul selle loo salvestamist alustasime, siis meil ei olnud üleni kindlat eesmärki. Kuna antud loos teeb autorina kaasa Ewert Sundja, siis arutasime enne tööle asumist elu üle üldiselt," selgitas Tuuli Rand ja lisas, et Ewert rääkis, kuidas ta luges hommikul artiklit, kus täiskasvanud mees kirjutas oma lapsepõlvest." Loos kirjutati se llest, kuidas kellegi teise poolt halvad öeldud asjad on temasse jäänud ja ta on siiani neid endas kandnud, mis põhjustavad talle praeguses elus probleeme. Sellest ka antud lugu ja mõte hargnema hakkasid."

"Haakusime kõik kohe teemaga. Saime aru, et ka meie oleme sama tundnud ning meie platvormilt võiksimegi ju olla kajaks olulistele teemadele, ning öelda, et ära tee teisele sõnadega haiget, sest sa ei tea kunagi, kui sügava haava see võib tegelikult teisele lüüa. Lugu on julgustuseks neile, kes mõnikord tunnevad end teiste sõnade tõttu nõrgana - nendele sõnadele ei tohi anda võimu ja peab lubama endal olla, rahus," lisas Kristel Aaslaid.

Kuula lugu: