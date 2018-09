Tööd alustas Eesti esimene naisrongijuht

"Ma olin pisut üllatunud ise ka, kui ma kuulsin, et Eestis ei ole naisvedurijuhti. See ei ole selles mõttes midagi ebatavalist, sest mujal maailmas on neid küll ja veel," rääkis Sander ETV saates "Ringvaade".

Sander otsustas vedurijuhiks saada kolm aastat tagasi. "Ema arvas, et see on natukene riskantne, kuna ta arvas, et kui peaks juhtuma mõni kokkupõrge, on vaatepilt nii võigas, kas ma tõesti suudan. Aga mõlemad vanemad on väga toetavad olnud," avaldas Sander.

Sanderi unistus sai alguse Aegviidust, kus elab tema tädi. Tädil külas käies veetis ta palju aega ronge vaadates. "Ma kuulsin rongivilet ja jalad hakkasid vedama raudtee poole," kirjeldas naine.

Ronge vaatab Sander siiamaani. "See on nii mõnus omaette olemise aeg ja see kuidagi laeb minu akusid," rääkis ta oma kirest.

Naisrongijuht tõdes, et pole siiani teinud tööd, mis paneb silma särama. "Praegu on mul täiesti olemas see," rõõmustas ta.