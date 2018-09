Taani ärimees jättis töö ja vuras kaubikuga Eestisse: tundsin, et pean elus pausi pidama

Eesti teedel vurab juba üle kuu aja ringi valge kaubik, mille sees elab taanlane Marius Klausen. Mees startis Eestisse kuu aja eest, et tavapärasest elust puhkust saada.

"Ma elan nüüd kaubikus, sest ma olen kümme aastat ettevõtja olnud ja neli firmat asutanud. Aasta eest sain aru, et pean oma elus pausi pidama," põhjendas Marius ETV saates "Ringvaade".

Mariuse uus plaan on plaane mitte teha, mis on tema kui Põhjamaa inimese jaoks olnud keeruline. "Taanist lahkudes oli kavas igal hommikul ärgates ujumas käia ja vett näha. Selline oli eemärk ja ma olen selle peaaegu täitnud. Aga on läinud väga-väga külmaks ja tuuliseks," rääkis mees.

Kuna ilmad lähevad siin järjest külmemaks, stardib Marius Eestist juba homme lõuna poole soojematesse riikidesse. Mariuse tegemistel saab silma peal hoida tema Youtube'i ja Facebooki lehtedel.

Kaubiku, kus Marius elab, ehitas ta koos isaga elamiskõlblikuks. Mehel on autos kliimaseade, voodi ja isegi väike köök. "Ma pargin sinna, kuhu ma tahan, ja keegi ei pane tähelegi. Ja kui inimesed märkavad, on nad alati teretulnud. Minu uks on neile avatud," ütles Marius.

Pöörase reisi tarbeks pani mees kõrvale raha. "Arvan, et saan elada umbes aasta või paar nii, et ei pea raha peale mõtlema," selgitas ta, kuidas aja maha sai võtta.