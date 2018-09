Eestlane purjetab ilma peatusteta kümme kuud järjest

Uku Randmaa on soolopurjetaja, kes esimese eestlasena purjetas üksinda ümber maakera. Nüüd on mees uuesti merel, võisteldes hullumeelsel purjetamisvõistlusel Golden Globe.

Võistluse üks eesmärkidest on ihuüksi ja ilma peatusteta ümber maailma purjetada. Randmaa veedab merel kümme kuud. "Keegi peab ju midagi hullu ka tegema," kommenteeris ettevõtmist mehe abikaasa Maibi Randmaa ETV saates "Ringvaade".

Kümne kuu jooksul ei saa mees kordagi jalga maale ning kogu toit on purjekal kaasas. Ka kaasasolev tehnoloogia peab olema võimalikult sarnane algupärasel, 1968. aasta Golden Globe Race'i võistlusel kasutatuga

"Paberkaardid, oma teadmised, sekstant - kõik sellised navigeerimisvahendid, mis olid olemas 1968. aastal. Ja ka kõik muu, näiteks muusikat ta kuulab kassettidelt," kirjeldas naine.

Maibi tõdes, et mehe pärast ta ei muretse ja laste kõrvalt pole tal selleks ka aega. "Ma olen otsustanud, et ma ei karda üldse. Meil on nii pikk ettevalmistusaeg olnud selleks, paar kolm aastat, kui ta otsustas, et ta sinna läheb, sellega ma olin kohe nõus ja ei saa nüüd kuidagi tagasi võtta oma sõnu," põhjendas naine.

Praeguseks on võistlus kestnud 86 päeva. 18 purjetajast on võistlemas veel kaheksa.

2010. aastal alustas Randmaa purjejahil Temptation teekonda ümber maailma ning lõpetas selle esimese eestlasena 12. juunil 2012.