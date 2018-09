Paavsti saatnud eestlane: talle ei meeldi, kui selfitatakse ajal, mil peaks suhtlema

Ajakirjanik Bianca Mikovitš leidis täna paar hetke, et ETV saatele "Ringvaade" kiire visiidi vahel paavstist kõneleda. Mikovitši sõnul on hämmastav, et 81-aastasel paavstil on niivõrd tihe graafik. "Kava või programm on niivõrd tihe, et näiteks üks lehekülg võtab kokku aja hommikusöögist kella kümneni päeval. Seal on väga palju tihedaid asju sees," kirjeldas ajakirjanik.

Kuigi Mikovitš sai paavsti kätt suruda, siis ühist pilti ta Franciscusega ei teinud. "Paavstile tegelikult ei meeldi, kui hakatakse selfitama ajal, kui peaks inimestega suhtlema," põhjendas naine.

Käepigistus oli Mikovitši sõnul väga soe ning samamoodi ka tema pruunid silmad.

Kuigi paljud ajakirjanikud on imestunud, et paavst tuli Eestisse, kus on kõigest 4000 katoliiklast, siis paavst ise on Eesti visiiti hästi põhjendanud. "Ta ütleb, et talle meeldivadki sellised maad, mis on ääre peal, teistsugused ja omamoodi," ütles Mikovitš.