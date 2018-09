Indrek Kalda läheb pojaga kontserdituurile

Indrek Kalda, kes on tuntud ansamblitest Justament, Lindpriid ja Kaunimate Aastate Vennaskond, Kukerpillid ning Jäääär, musitseerib aastast 2013 koos oma poja Paul Kristjaniga.

"Ma leian mõistmist publikust, kes teab, mis on elu, armastus, kodu, igatsus ja lein. Minu muusika on nišitoode. See on hoopis teine asi kui see, mis läheb massidele," rääkis Kalda oma muusikast.

Kontserdil tulevad isa ja poja poolt esitamisele ajatud viiulipalad ja valik vanematest tuntud hittidest nagu näiteks "Lili Marleen" või "Sõduri igatsus", kuni uuema loominguni välja. Uuemate laulude tekstide autorid on Jüri Leesment, Indrek Hirv ja Talvo Pabut.

Viiul ja kitarr on tuuril 13. oktoobrist 23. novembrini.