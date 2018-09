Suri "Tähtede sõja" produtsent Gary Kurtz

Eesti muusiku, näitleja ja teatrilavastaja Peeter Volkonski poeg Immanuel rääkis avameelselt narkoprobleemist ja vangis oldud ajast. Immanuel tõdes, et tema elu kujunes osaliselt seetõttu kuritegelikuks, et isaroll oli kodust puudu.

Kurtz on teinud koostööd "Muppetsite" autori Jim Hensoniga filmis, mis võitis 1982. aastal Bafta auhinna eriefektide eest. Tema filmid "Return to Oz" ja "Slipstream" ei olnud paraku edukad, viies ta pankrotti.

Kurtz teenis mereväes ning alustas pärast seda koostööd Lucasega "Tähtede sõja" saaga kallal. Kolmandast filmist "Return of the Jedi" jäi mees oma teiste projektide tõttu kõrvale.

Kurtz sündis 1940. aastal Los Angeleses ja alustas filmikarjääri 1965. aasta filmis "Ride in the Whirlwind", kus oli režissööri assistent. Samas filmis mängis noore näitlejana Jack Nicholson.

Eriefektide ettevõte Industrial Light and Magic (ILM) esindajad ütlesid oma järelhüüdes, et Kurtz oli George Lucase jaoks üks olulisemaid koostööpartnereid. "Ta oli erakordselt andekas loojutustaja," seisis nende järelhüüdes.

Kurtz tegi koostööd legendaarse filmilavastaja George Lucasega linateostes "American Graffiti", "Star Wars" ja "The Empire Strikes Back". Tema kuulsamate tööde hulgas olid veel "The Dark Crystal" ja "Return to Oz".

