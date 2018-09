Piltuudis: 110 vaimulikku valmistub paavsti missaks Kiek in de Kökis

Eesti muusiku, näitleja ja teatrilavastaja Peeter Volkonski poeg Immanuel rääkis avameelselt narkoprobleemist ja vangis oldud ajast. Immanuel tõdes, et tema elu kujunes osaliselt seetõttu kuritegelikuks, et isaroll oli kodust puudu.

"Kiek in de Kökis on kõik paavsti tulekuks valmis. Täna valmistuvad siin missaks 110 preestrit, piiskoppi ja kardinali. Muuseum on sel puhul suletud," teatasid muuseumi esindajad sotsiaalmeedias.

