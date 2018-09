Kuula plaati: Noor sõnakunstnik EiK andis välja kolmanda albumi

Koostöös TIKS Rekordsiga andis täna, 25. septembril 18. sünnipäeva tähistav luuletaja EiK välja oma kolmanda albumi nimega "unerohi". Tegemist on noore sõnakunstniku albumitriloogia kolmanda kogumikuga, eelnevalt on ilmunud "uinak" ja "äratuskell".

Seekordse albumi kogu sõnaline pool on muusiku isiklik soololooming ning külalisvokaliste on kaasatud minimaalselt. Instrumentaalkülje pealt on see-eest ulatanud abikäe mitmed tuntud muusikud ja biidikunstnikud.

Enamik plaadil kõlavast lüürikast on loodud eelmisel talvel, mil noor kunstnik tegeles teemade nagu põlvkondadevahelised kommunikatsioonilüngad, inimsuhted, valikute paljusus, hirm ja loomingu kommertsialiseerumine lahtimõtestamisega. "Albumi natuur on tegelikult läbivalt mõrkjas ja kurvameelne. Ometi loodan läbi käsitletavate teemade äratada kuulajas edasipüüdlemise soovi ning lootustunde olulisuse. Elu tuum on trotsis, nagu Heiti Talvik "Jumalate hämaras" tõdes," iseloomustas noor sõnakunstnik ise värskelt ilmunud loomingut.

Peeter Ehala Tiks Rekordsist sõnas, et EiK-i plaadil "unerohi" kõlab eestikeelne biidistatud luule, mis ei ole klišeeliselt depressiivne või romantiline, vaid väga realistlik. "Arvestades, et tegemist on abiturendiga, ootame elu õppetundide lisandudes temalt edaspidigi põnevaid, loominguks vormunud mõtteid," avaldas plaadi väljaandmise protsessi juhtinud Ehala.

"unerohi" salvestas Sander Mölder, tema käe all sündis ka heliteose pikima pala "M" taust. Pea pool albumil kõlavast muusikast on loonud aga Luurel Varas. Plaadi kujundas Kaspar Tamsalu ning mix/master eest vastutab Romet Pott (Downtown Studio). Lisaks löövad plaadil kaasa artistid nagu Lauri Täht, hxlger, viiuldaja Maris Pihlap ja kitarrist Mattias Tirmaste.

Albumi esitluskontsert toimub 11. oktoobril Kosmos IMAX kinosaalis ning on vanusepiiranguta.

Kuula plaati SIIT.