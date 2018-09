Järgmiseks kõlas KC & The Sunshine Band "Get Down Tonight" . Lugu meeldis mõlemale muusikule kõigist kõlanud paladest kõige rohkem.

Esimesena kõlas Abba lugu "SOS", mille äratundmine mingit probleemi ei valmistanud. Bändi muusikat kumbki praegu enam ei kuula, kuid tunnistasid mõlemad, et tegemist on pigem meeldiva ja vahva looga. Hindeks sai "SOS" saatekülalistelt 4.

1. oktoobril on rahvusvaheline muusikapäev, mis sai alguse 1975. aastal. Just sellest aastast kõlasid hommikuprogrammis ka hitid, mida noored muusikud kuulama ja kommenteerima pidid.

