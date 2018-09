Pannkoogihommik andis Tartu tudengipäevadele avapaugu

Kõikidele Tartu tudengitele oli esmaspäevahommik helge. Kell kaheksa alanud pannkoogihommik täitis kõhud umbes 4000 tudengil ja linnakodanikul ning pani alguse nädalale, mis on Tartu tudengifolklooris üks olulisemaid - tudengipäevadele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu tudengipäevade peakorraldaja Hendrik Undi sõnul keskendub sügisfestival värsketele tudengitele.

"Ma ei ütleks, et sügisfestival lahjem on, sügisfestival on lihtsalt mõeldud rohkem rebastele. Kuna tulevad värsked rebased linna, siis me üritame näidata, kes me oleme, et nad kevadfestivaliks teaks, kes me juba oleme ja võtaksid sellest uhkelt osa. Sellepärast ongi sügis väga palju lõbusaid üritusi täis: paar pidu, orienteerumised, spordiüritused, sellist lõbusamat varianti," kirjeldas Unt.

Lisaks pannkookidele pakuti tasuta ka vahvleid, putru ja smuutisi. Tudengid olid tasuta söögiga igati rahul, kuigi järjekorrad venisid väga pikaks. Mõni tudeng pidi pannkooki ootama rohkemgi kui tund aega.

Tudengipäevade sügisfestival kestab nädala lõpuni.