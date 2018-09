Grammyle nomineeritud hiti "Rinse & Repeat" autor Riton esineb Tallinnas

Katoliiklane ja kultuuriloolane Linnar Priimägi arutles, miks seksuaalkuriteod on kirikus jätkunud, ning ütles, et lapse roll ühiskonnas ei ole alati olnud sama.

Esmakordselt Eestis üles astuv Riton on Suurbritanniast pärit DJ ja produtsent, kelle taga seisab 39-aastane Henry Smithson. Valinud endale artistinime prantsuskeelse slängi järgi enda eesnimele, tegutseb Riton house-muusika skenel aktiivselt alates 2001. aastast. "Kõik sai alguse 1990ndatel mu hea sõbra vanemast vennast, kes armastas reividel käia. See tundus meie jaoks väga lahe ja tahtsime teada, mis seal toimub, sest reivid olid tollal meeletult populaarsed. Kuigi ma olin väga noor, viis ema mind reividele ja korjas koolinädalatel öösel kell kolm mu taas peale," rääkis Riton enda teest elektroonilise muusikani. "Ja pärast kooli käisin, koolivorm seljas, kohalikus plaadipoes vinüüle ja kassette ostmas. Mul oli kodus lademetes muusikat," lisas ta.

Peosari Bianca toob sel sügisel, 26. oktoobril Tallinna Kultuurikatlasse Londonist pärit DJ ja produtsendi Riton. Grammyle nomineeritud hiti "Rinse & Repeat" autori jaoks on see esimene ülesastumine Eestis.

