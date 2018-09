Keenia kohus andis linastumisloa lesbisuhtest rääkivale Oscari-kandidaadile

Filmi autor on Keenia naisrežissöör Wanuri Kahiu. "Rafiki" tähendab suahiili keeles sõpra ning portreteerib kahe noore naise omavahelist armastust. Film linastub vaid päevasel ajal kinos Prestige, vahendas Independent.

Režissöör Kahiu kommenteeris kohtu otsust Twitteris, tunnistades, et on pisarateni liigutatud.

I am crying. In a french airport. In SUCH Joy! Our constitution is STRONG! Give thanks to freedom of expression!!!! WE DID IT! We will be posting about Nairobi screening soon. Follow @rafikimovie