"Treehouse" on mänglevalt kerge ning kätkeb endas ootamatuid mõjutusi 1990ndate hip-hopist, mis on osavalt põimitud popi- ja jazziliini ning karakteri annab albumile iseloomuga indie ja souli mõtlikkus.

Uue albumi juhatab sisse plaadi nimilugu "Treehouse", mis on oma kõlalt maagiline ja samas kibemagus armastuslugu ja järg suve hakul ilmunud videole "Up the Sky". Video valmis koostöös Aarto Hiiemaaga (Josh Twist) ning nii mõnegi kaadri saamiseks tuli tal ronida ämblikuvõrku, kanda ainsa kehakattena puuoksi ja kalavõrku.

