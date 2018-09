Importeater Impeerium alustab hooaega Indrek Hargla tekstidel

Daniel Levi Viinalass oli aastaid koolikiusaja ja rääkis oma kogemusest "Ringvaatele", märkides, et teda ajendas sellele vajadus kuhugi kuuluda ja end ägedaks teha. Ta loodab, et oma loo jagamisega ajendab ta mõnda teist praegust kiusajat oma käitumist teiste suhtes ümber hindama.

Katoliiklane ja kultuuriloolane Linnar Priimägi arutles, miks seksuaalkuriteod on kirikus jätkunud, ning ütles, et lapse roll ühiskonnas ei ole alati olnud sama.

Eelnevalt on Improteater Impeerium teinud koostööd kirjanike Contra ja Urmas Lennukiga. Missugune Indrek Hargla looming aga impronäitlejaid tabab – see selgub alles kohapeal. "Ootame põnevusega, millise maailma on Indrek Hargla meile loonud ja mis täpselt lavalaudadel sündima hakkab," ütles projektijuht Martha Liise Kapsta.

Näitlejad tutvuvad Hargla tekstidega esimest korda alles laval. Teatripublikule antakse võimalus piiluda traditsioonilise teatri telgitagustesse, et näha, kuidas kulgevad näitlejate esimesed hetked uue tekstiga töötades. Kuigi käsikiri on olemas esimesteks stseenideks, selgub lõpp alles kohapeal.

