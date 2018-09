Galerii: Pärnu andis pealinnatiitli üle Narvale

Pühapäeval, 23. septembril viis Pärnu abilinnapea Marko Šorin pealinna tiitli koos valitsemissauaga Eestimaa sügispealinna Narva. Kalendri järgi algas sügis 23. septembri varahommikul kell 4.54.

Reedel algas Narvas ka esmakordselt toimuv muusika- ja linnakultuurifestival Station Narva, mille raames toimunud sügispealinna avatseremoonial esinesid Genka ja Alla Jakubova ansambel.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud festival pakub mitmekülgset programmi, mis toob kokku muusika, kunsti, innovatsiooni ning ettevõtluse. "Juubeliaastal toimub esmakordselt festival Station Narva, mis täidab Eesti idapoolseima linna põnevate sündmustega," sõnas riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "Kuna Eesti Vabariik 100 programmi keskmes on lapsed ja noored, siis on eriline rõõm, et 23. septembri Station Narva tegevused on pühendanud just peredele. Sellel päeval leiab Narva jõepromenaadil aset ägedaid ettevõtmisi igale vanusele," lisas Soe.

Festival Station Narva kestab tänaseni, 23. septembrini.

Station Narva 23. septembri üritused: