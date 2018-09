Selgusid 2018. aasta parimad hoidised

Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktori Arnold Pastaku sõnul on rõõm näha, et üritus on populaarne igas vanuses külastajate seas ning aina rohkem noori tunneb hoidistamise ja koduse toidu vastu huvi. "On hea meel, et igal aastal tulevad inimesed välja veelgi põnevamate maitsekombinatsioonidega. Uued ideed nagu "Nohusurm" ning armastatud porgandimoos on tuule tiibadesse saanud just Olustverest," lisas Pastak.

Žüriisse kuulusid: Eesti restoranikultuuri grand old man Dimitri Demjanov (žürii esimees), maaleluministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai, riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder, ettevõtja ja endine tippsportlane Kaido Höövelson, laulja Jaan Elgula, laulja Toomas Lunge, Olustvere teenindus- ja maamaanduskooli direktor Arnold Pastak ja Maalehe tarbija lisa "Targu Talita" vastutav toimetaja Jana Rand.

Maalehe eripreemia pälvisidd Pärnumaa kutsehariduskeskuse õpilased ja nende marineeritud punased sibulad võtab Põltsamaa Felix järgmisel aastal tootmisse.

Kohaliku toidu laada raames oli väljas üle saja kaupleja, kelle käest oli külastajatel võimalik soetada erinevat joogi- ja söögipoolist. Üritus toimus Eesti toidu kuu raames.

Meelelahutuseks esinesid üritusel Pärnatalu lõõtsapoisid ja ansambel Justament, päeva juhtis Venno Loosaar. Olustvere Poiste juhendamisel toimusid ka põnevad töötoad põhupallidel hüppamisest ja kombainisõidust.

MESSI JA LAADA PARIMAD

Soolane hoidis

1. Redissa (Kõrveküla maanaiste selts Miina)

2. Seeneseljanka (Viivika Sarv)

3. Letšo (Tori Naisteseltsing Lained)

Magus hoidis

1. Hapoos (Kõrveküla maanaiste selts Miina)

2. Ebaküdooniakreem (Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool)

3. Mannavahumoos (Källomäe Hobitalu)

Hoidis kategoorias "üllataja"

1. Hõõgmahl (Pärnumaa Kodukant)

2. Hapi (Kõrveküla maanaiste selts Miina)

3. Õunkond (Kõrveküla maanaiste selts Miina)

VIP hoidise žürii valis oma lemmikuks peedihummuse.