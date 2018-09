Nublu üllatas fänne "Kauges külas" remiksiga

Nublu on salapärane Eesti räppar, kelle tähelend sai alguse Soundcloudi üles riputatud lugudest, mis on tänaseks erinevatel muusikaplatvormidel kogunud miljoneid kuulamisi. Räppari hitte nagu "Mina Ka" ja "öölaps!" teavad fännid sõna-sõnalt peast, kuid keegi neist ei tea, kes Nublu päriselt on. Anonüümsus on räppari firmamärk.

Räppar Nublu selle sügise üks vähestest kontsertidest toimub 13. oktoobril Tallinnas Kultuurikatlas.