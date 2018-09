Birgit uue albumi eel: minu lapsed pole kindlasti mu suurimad fännid

Homme, 30. sünnipäeval esitleb Birgit Sarrap oma uut plaati "V". Värske album on esimene üle viie aasta, mis ilmub siis, kui Birgit saab end nimetada emaks. Birgit kinnitas, et emadus on teda muusikuna kindlasti muutnud.

"Ma just tuletasin meelde seda eelmist intervjuud, mis me siin tegime, kus lapsed olid stuudios. Sa küsisid, kas sul on hääl paremaks läinud, Hele Kõrve oli öelnud, et temal läks, ja siis ma vastasin, et minul küll ei ole, pigem vastupidi. Siis oli Helin pisikene. Nüüd ma küll tunnen, kui kaks aastat on mööda läinud, et mu hääl on kasvanud. Ta on selgem, paksem, säravam," rääkis Birgit saatejuht Anu Välbale ETV saates "Hommik Anuga".

Birgit tõdes, et enesekindluse ja naiselikkuse leidmine endas on emana tõesti keerulisem. "Selle plaadiga ma tundsin küll, et emaduse ma natukene jätan tagaplaanile ja see olen läbi ja lõhki mina," lisas Birgit.

Kolmeaastase Helini ja neljaaastase Simeoni kõrvalt oli Birgiti sõnul keeruline muusikat välja anda. Eriti kui koostööpartneriks on abikaasa ja laste isa Indrek Sarrap. "Kuigi ma tõesti väga-väga naudin kogu seda protsessi, muusikavideote tegemist, öösel üleval olemist, salvestamist ja lugude kirjutamist, siis see tõesti on laste kõrvalt väga-väga raske. Eriti, kui see teine pool, kes selle plaadiga tegeleb, on ka sinu abikaasa ja laste isa. Põhimõtteliselt kõik, mis me tegime, tegime kahekesi kahe lapse kõrvalt," tõdes Birgit, kes nimetas uue albumi ettevalmistamist tõeliseks proovilepanekuks.

"Raske töö, see on tegelikult väga raske töö, aga see paneb silmad särama, ma nii väga tahan seda teha," lisas Birgit.

Simeoni ja Helinit Birgit oma muusika suurimateks fännideks ei pea. "Ei, nad kindlasti ei ole minu suurimad fännid. Neile mingid lood meeldivad, aga mingid lood üldse ei istu. Kui "15 000" sammu video tuli välja, siis Simeon täiega vilistas kaasa, aga Helim hakkas iga kord nutma, kui see lugu tuli," naeris Birgit.

Kui noore "Eesti otsib superstaari" osalisena unistas Birgit suurtest välismaa lavadest, siis praegu tunneb lauljatar, et talle meeldib kodumaal esineda ja eestikeelset muusikat kirjutada. "Nüüd ma olen realistlikumaks muutunud. Äkki siis emadus ja abikaasa roll on sellist omadust minus esile toonud. Tegelikult ma arvan, et kuklas selline surve, et seda pead ütlema, sa ei saa niimoodi vastata, kui sa oled võitnud superstaarisaate. Sa pead unistama suurelt," selgitas Birgit oma toonaseid suuri unistusi.

"15 000 sammu":

"Me täna öösel ei maga":