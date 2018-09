Ajatu seiklussari "Kapten Granti otsinguil" alustab ETV-s

Daniel Levi Viinalass oli aastaid koolikiusaja ja rääkis oma kogemusest "Ringvaatele", märkides, et teda ajendas sellele vajadus kuhugi kuuluda ja end ägedaks teha. Ta loodab, et oma loo jagamisega ajendab ta mõnda teist praegust kiusajat oma käitumist teiste suhtes ümber hindama.

Katoliiklane ja kultuuriloolane Linnar Priimägi arutles, miks seksuaalkuriteod on kirikus jätkunud, ning ütles, et lapse roll ühiskonnas ei ole alati olnud sama.

Jules Verne'i sulest on ilmunud 69 romaani, nende hulgas kaasahaarav ja seiklusterohke raamat "Kapten Granti lapsed", mis on jõudnud ka teleekraanile.

