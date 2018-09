Baltimaade parim sommeljee on Ronalds Pētersons Lätist

"Võitlustel osalemine võimaldadab sommeljeel mõista, mis on tema nõrgad küljed ja ennast siis vastavalt täiendada. Ma olen osalenud väga paljudes sommeljeede võistluste žüriides ning Baltimaade sommeljeesid kohtan erinevatel võistlustel järjest rohkem. See näitab kui pühendunud on Eesti, Läti ja Leedu sommeljeed oma erialale," selgitas võistluse peakohtunik rahvusvahelise sommeljeede assotsiatsiooni A.S.I. president Andres Rosberg Argentiinast.

"Võistlus oli väga tasavägine ja ma olen väga õnnelik, et ma võitsin. Võrreldes viie aasta taguse ajaga, kui ma esimene kord võitsin, olid ülesandeid läinud keerulisemaks. Ma arvan, et minu tugevuseks oli praktiline harjutus, kus tuli demonstreerida oma oskusi kliendi teenindamisel," sõnas Baltimaade parim sommeljee Ronalds Pētersons Lätist, kes pälvis Baltimaade parima sommeljee tiitli ka 2013. aastal.

