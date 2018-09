Galerii: Loomaias tähistati ninasarvikupäeva

Maailma ninasarvikute päeva (World Rhino Day) tähistatakse igal aastal 22. septembril juba alates 2010. aastast, mil sündmus Lõuna-Aafrikas esmakordselt välja kuulutati. Tallinna loomaaed võtab osa maailma ninasarvikute päeva tähistamisest alates 2012. aastast.

Päeva eesmärgiks on eelkõige tõmmata tähelepanu ninasarvikutele ja neid puudutavatele küsimustele maailmas. Praeguseks on sellest välja kasvanud ülemaailmne koostöö, mis koondab ninasarvikute oleviku ja tuleviku pärast mures olevaid mittetulundusorganisatsioone, loomaaedu, erinevaid organisatsioone ja ettevõtteid.

Maailmas on viis liiki ninasarvikuid. Kaks liiki: teravmokk-ninasarvik ja laimokk-ninasarvik, tuntud ka kui must ja valge ninasarvik, elavad Aafrikas, kolm liiki: india, jaava ning sumatra ninasarvik aga Aasias. Ninasarvikute olukord on kriitiline. Jätkuvalt lokkab salaküttimine sarvede omastamiseks, kaovad elupaigad ja saastatakse keskkonda. Ninasarvikute elu on ohus ka sõdivate riikide territooriumitel.

Tallinna loomaaed ja SA Lutreola on juba kaks aastat toetanud ninasarvikute kaitsetegevust Keenias asuval Ol Jogi kaitsealal. Seal elab 60 musta ja 29 valget ninasarvikut. 2017 oli Ol Jogile edukas: sündis seitse musta ning kuus valget ninasarvikut, populatsiooni arvukus tõusis vastavalt 11.3 protsenti ja 27.3 protsenti.