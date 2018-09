Lõõtsavägilased lähevad tuurile esitlema plaati "#Kolmaz"

Lõõtsavägilased mängivad põhiliselt rahva- ja pärimusmuusikat, kuid nad ei pane kätt ette teistelegi muusikastiilidele. Nelja ja poole aasta jooksul on ansambel andnud juba üle 500 esinemise.

"Algaval tuuril tuleb kindlasti esitlusele palju uusi lugusid, millest enamus on pärit meie vastilmunult plaadilt "#Kolmaz". Kuna me enamus oleme ansamblis ikkagi noored poisid siis saame omale veel lubada seda, et laulame hästi palju naistest ja armastusest, sest see on teema mis ikkagi enamikku kõnetab ja kuulama paneb. Kindlasti tuleb kontserditel esitlusele ka vanu häid lugusid meie repertuaarist ja esitamata ei jää ka meie hittlood," sõnas Lõõtsavägilaste liider Andres Eelmaa.

Ansambel Lõõtsavägilased on loodud 2013. aasta detsembrikuus ning ansamblisse kuuluvad kolm noort muusikut Andres Eelmaa, Rasmus Kadaja, Tobias Tae ja ansambli "isa" Margus Põldsepp. Kõik poisid on omandanud muusikalisi oskusi Karksi-Nuia muusikakoolis.