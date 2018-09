Galerii ja video: Vikerraadio võimles Vabaduse väljakul

Vabariigi tuntuim virgutusvõimleja Martin Kõrv koos klaveril saatva Urmas Lattikasega haaras Tervisemessile tuleva publiku reipasse ja tervistavasse liikumisse.

Raadio hommikvõimlemise traditsioon ulatub aastasse 1934, mil võimlemispedagoog Ernst Idla ja tema klaverisaatjast abikaasa Leida Idla juhendasid hommikuti otse-eetris pooletunniseid treeninguid. Nõukogude ajal sai tootmisvõimlemisest lausa kohustus, mille täitmist kontrollisid tervishoiuministeerium ning ametiühingute nõukogu. Sel perioodil kõlas võimlemine raadios koguni kahel korral päevas - hommikvõimlemine kell 6.45 pärast Moskva uudiseid ning virgutusvõimlemine kell 11.05. Aastatel 1946-1988 juhendas kuulajaid võimlemismetoodik Leelo Röömel, klaverisaatjateks olid Dagmar Normet, Viive Ernesaks, Gennadi Podelski jt. Repertuaari kuulusid palad pioneeride marsist ja viini valsist kuni tuntud lorilauludeni.

2008. aastast taasalustas Vikerraadio virgutusvõimlemistega. Võimlemisi on läbi viinud mitmed treenerid, neist kõige enam Martin Kõrv, klaverisaatjaks legendaarne Viive Ernesaks. Tänapäeval pole virgutusvõimlemine küll enam kohustuslik, kuid suur oli Vikerraadio toimetuse rõõm, saades palju positiivset tagasisidet üllatavalt paljudelt inimestelt, kes kõik rõõmuga kaasa võimlevad.

"Tagasiside on pidev, võimeldakse lausa kollektiivide kaupa, aga muidugi ka üksinda kodus. Sageli tunnevad inimesed mu trennides ära ja tulevad ütlema, et on raadiost virgutusvõimlemist kuulanud ja võimelnud," rõõmustas treener Martin Kõrv.

Virgutusvõimlemine kõlab Vikerraadio eetris argipäeviti kell 11.05.