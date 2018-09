Galerii: Station Narva avapäev pakkus kirjut programmi

"Juubeliaastal toimub esmakordselt festival Station Narva, mis täidab Eesti idapoolseima linna põnevate sündmustega," sõnas riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "Kuna Eesti Vabariik 100 programmi keskmes on lapsed ja noored, siis on eriline rõõm, et 23. septembri Station Narva tegevused on pühendanud just peredele. Sellel päeval leiab Narva jõepromenaadil aset ägedaid ettevõtmisi igale vanusele," lisas Soe.

Festivali Station Narva kommunikatsioonijuhi Ingrid Kohtla sõnul on programm tihe, kuid sündmused on ajastatud nii, et inimesed jõuaksid võimalikult paljust osa saada. "Kahel õhtul hiiglaslikus Kreenholmi tööstuskompleksis ja boheemlikus Ro-Ro klubis toimuv muusikaprogramm on loomulikult festivali raskuskeskmeks ning artistide rivist leiab nii üleilmselt tuntud nimesid nagu Echo & the Bunnymen, Tricky ja Actress kui ka uue Euroopa tulevikutegijaid Eestist, Venemaalt ja Skandinaaviast. Kindlasti soovitame aga osa saada ka läbi kolme päeva kulgevate erinevate ettevõtmiste," lisas Kohtla.

Valik festivali nädalavahetuse põhisündmustest:

22. septembril toimuvad Narva kunstiresidentuuris (Joala 18) kohaliku arvamusfestivali BAZAR avalikud arutelud.

21.-23. septembril pakub Narva muuseum festivali külastajaile ekskursioone Kreenholmi Manufaktuuris

22. septembril toimuvad Narvas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhuks rajatavas pargis bändide Tovarish Astronom, Bit + ja PVC16 muusikalised etteasted.

23. septembril kell 12 toimub Narva Jõepromenaadil sügispealinna väljakuulutamise tseremoonia ning sügispealinna tiitli üleandmine Narva linnapeale Tarmo Tammistele

Ajaloo esimene Station Narva festival toimub EV100 pidustuste raames. 2018. aastal möödub sada aastat Eesti Vabariigi loomisest.

Festival Station Narva kestab 23. septembrini.