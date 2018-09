Eesti ema avaldab praktilise beebipäeviku: see on koht, kus saan ühiskonda päästa

Lapse arengufaaside jälgimise päeviku idee sündis pärast lasteaias lapsevanematele peetud füsioteraapialoengut, kus Jõeorg nägi, kuivõrd oluline on lapsevanemale lapse arengu jälgimine ja kui madal on tegelikult lapsevanemate teadlikkus lapse füüsilisest arengust. Loengut pidas Urmi Kukk, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

"Ma mõtlesin, et mis seal ikka saab olla nii erilist, mida mina ei tea ja siis ma kuulasin ja kuulasin, Urmi rääkis ja mina kukkusin peaaegu tooli alla. Ma mõtlesin, et appi, ma ei teadnudki neid asju," meenutas Jõeorg.

Nii tegi ta Urmile päeviku loomise ettepaneku, et näidata lastevanematele, millised asendid ja tegevused on lapsele kõige paremad. "Kuna ma olen ettevõtlushuviline ja mõtlen ideid välja, mõtlesin ma, et no näed, turul on koht, kus on lapsevanemad mures, see on koht, kus ma saan natukene ka Eesti ühiskonda päästa ja aidata probleemi lahendamisel kaasa," selgitas Jõeorg, kuidas päevik alguse sai.

Päeviku hing on Urmi Kukk, kes on töötanud alates 1988. aastast laste füsioterapeudina. Ta alustas oma tööd eelkooliealiste ja algklassilaste liikumisravi õpetajana, kuid viimased aastakümned on ta töötanud beebide ja väikelastega.

Päevik antakse välja septembrikuus ja esimese trükiga tahetakse toetada sünnitusmajasid 50 päevikuga. Raamatu ilmumist saab toetada Hooandjas.

