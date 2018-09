Kristo Elias: ilmapoisi tiitel käib kaasas läbi elu

"Hommik Anuga" pühapäevases saates on külas ETV endine ilmateadustaja Kristo Elias ja praegune ilmateadustaja Ott Nool. Elias hoiatas Noolt ette, et ilmapoisi tiitel jääb aastateks külge.

"See tiitel käib läbi elu, olgugi et ma ei ole enam mitu-mitu-mitu aastat seal olnud, aga inimesed ikka meenutavad, see on täiesti kummaline," rääkis Elias, kes oli ETV ilmateadustaja neli aastat, saates "Hommik Anuga".

Elias lisas, et nali, milline ilm tuleb, on aktuaalne siiani. "Sellega tuleb toime tulla ja võtta huumoriga," tõdes ta.

Elias soovitas Noolele, et ekraanil tuleb jääda lihtsaks ja siiraks. "Otse-eetri närv tuleb alati, sellest tuleb üle olla. See on hea, tõmbab käima. Mina olen flegmaatiline inimene tavaelus, aga kaamera tõmbab vere käima ja elu sisse," jagas Elias uuele ilmateadustajale nippe.

Kaamera taga õpetab uusi ilmateadustajaid legendaarne ekraaninägu Marite Kallasmaa. Ott Noole sõnul pole ilmateadustamine lihtne töö. "Ma poleks uskunud, et seal on nii palju väikseid nüansse, mida sa jälgima pead. Näiteks võib tuua, et ma kipun rääkima kolmandas vältes. Näiteks ütlen "lauppäev" või "neljappäev"," kirjeldas ta.

Kaameraid Nool aga ei pelga. "Ma pigem olen selline esineja tüüp, muidu seda tööd ei saaks teha ja muidu mind poleks valitud ka sellel konkursil," arutles Nool.

Ilmateadustajad lisasid, et on jälginud ka erakanalite ilmarubriiki, mis on oluliselt vabameelsem kui ETV ekraanil. Nool ujumispükstes aga ekraanile ei kiirusta. Elias lisas, et üks asi tuleb jätta korrektseks, see on "Aktuaalne kaamera". "See on meie a ja o. Aga kui on teised saated, siis mina olen ilma teadustanud näiteks "Terevisioonis" ja hommikul tulnud välja jääaugust. Igast asju tuleb televisioonis ette, ma arvan, et see on Otil alles algus," lausus Elias.

Ilmateadustamise kõrvalt tahaks Nool karjääri teles laiendada ja unistab reisisaate juhtimisest. "Need võivad ju käsikäes käia," arvas Nool, kes on ise suur reisimishuviline.

Nool astub ilmateadustajana ETV ekraanile juba oktoobris.

"Hommik Anuga" on ETV eetris homme, pühapäeva hommikul kell 10.