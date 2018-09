Kanepi ja Kontaveidi edu innustab nii noori kui vanu reketit kätte võtma

Lõppeval suvel on põnevust pakkunud Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi mängud suurtel ja mainekatel tenniseturniiridel. Nende eeskuju on toonud rohkem lapsi tennisetrenni ning ka pensioniealised on võtnud esimest korda kätte reketi.

Tennisetreener Rene Buschi hinnangul ei ole tennisemänguga kunagi liiga vara ega liiga hilja alustada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tennis on eatu, tennist võib alustada 50-60-aastselt. Miks mitte, 70-aastaselt võib proovida, aga kui me räägime võistusspordist, siis ma ütleks, et viimane aeg on 9-10," kinnitas Busch.

Tegelikult on Rene Buschi tennisekooli tulnud nooremadki kui kolme- ja nelja-aastased.

"Mõni aasta tagasi oli juhtum, et isa tuli trenni ja väike poiss oli kaasas, lutt oli suus. Isa ütles, et näete, mul on selline kahe ja poole aastane tore poiss ja nii tahab tennist mängida. Ütlesin, et kannatage veel, kuigi sellest tuli idee teha lastevanemate tennis koos lapsega," rääkis Busch.

Viimasel ajal on rajatud uusi keskusi, avatud uusi tenniseklubisid. Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi mäng innustab.

"Väga hea resultaadi näitas. Serena Williamsi ja Halepi vastu mäng - see oli võimas," ütles Emma.

Buschi sõnul sõltub heaks mängijaks saamine mitmest asjaolust. "See on kombinatsion kõigest - geneetikast, töökusest, lapsevanema kannatusest , treeneri oskustest," ütles ta.

Buschi sõnul ei saa treenergi reketita olla. Busch ise valmistub Miamis toimuvateks seenioride maailmameistrivõistlusteks vanuses 45+ ja ühtlasi loodab ta MM-il võistelda ka 91-aastselt. Just selline näide on tenniseajaloos täiesti olemas.

Sellest suvest on ilmselt kõigile, kes veidigi tennise vastu huvi tunnevad, saanud selgeks, et väike Eesti võib suures tennises kaasa rääkida.