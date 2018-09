Aleksei Turovski: noore põdra ettevaatlikkus on väga veider asi

"Loomade võrdlemine inimestega on väga peen ja mitmekülgne, aga äärmiselt ebakindel ala. Lubage üks anekdoot – loomaarst läheb perearsti juurde. Perearst küsib: "Mille üle te kaebate?" Loomaarst ütleb: "No kuulge, niiviisi võib igaüks ravida!" No ei küsi sa seda looma käest. Nii et kui loom, näiteks hunt, on väga ettevaatlik, siis nad reeglina autoteele ei satu. Noore põdra ettevaatlikkus on aga väga veider asi. Tulevad isegi meie teismelised meelde," rääkis Turovski.

Mida põder üldse maanteel teeb? "Tal on metsast vaja minna metsa. Üle maantee. Üle Rail Balticu, näiteks. Kui kõik on rahulik ja keegi kusagil ei tuututa ega kusagilt ei lähene, siis ta lihtsalt läheb, kuhu vaja ja kogu lugu. Aga võib-olla tema selja taha jäävad kahtlased lõhnad? Ka hunt ei pruugi kaugel olla. Või mine tea, kuri põdraema, kes andis talle korralduse ära kaduda. Kevadel, kui sünnib põdraemmel uus laps, siis pullmullikas peab ära minema ja ta on täiesti nõutu."

Turovski selgitas, et see põder näeb, et keegi või miski liigub kindlas suunas ja ta eriti ei karda. "Lõhna ei ole, mis kindlalt hirmutaks. Aga kui mingisugune liikuv asi looma nähes hakkab kiirust vähendama, siis kohkub loom tõsiselt ja arvab, et see asi tunneb tema vastu huvi. Kui see asi jääb seisma, siis tunneb loom, et on selgelt hädas."

Ta selgitas, et loomad ei mõista kiirust, mis ületab 60–70 km/h. "Nii et asi on seal kaugel ja liikumas, kaugel ning kasvab suuremaks. Aga liigub kindlalt, sirgelt, järelikult see midagi hirmsat endast ei kujuta. Põder mõtleb, et okei, ma lähen üle tee."