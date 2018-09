Riho Rõõmus: tänu Nõukogude liidu trossidele laulukaarel ohtu alla prantsatada ei ole

Kuigi paar aastat tagasi tekkis tõsine mure, et ehk on laulukaart üleval hoidev tross oma aja ära elanud – paberite järgi ta oligi kaks korda oma aja ära elanud – ei pea trossi siiski vahetama.

"Üks trossjupp võeti ära ja sellega tehti Tehnikaülikooli laborites ekspertiisid, ja selgus, et Nõukogude liidu trossid olid suured tugevad jämedad. Sees on väga haljas metall, õlid kõikidel jämedatel kiududel vahel ja need trossid peavad vastu veel 30–40 aastat ilma mureta. Ainult pealmine kiht on kohati roostetanud," rääkis "Ringvaatele" Tallinna lauluväljaku direktor Riho Rõõmus. "Nii et trossidega on korras ja see kaar alla ei prantsata."

Aga nende trosside vaatamise käigus hakkasid nad hoolikalt vaatama üle kogu laudist. "Selgus, et paljud lauad on irvakil. Praktiliselt allakukkumise ääre peal. Tol hetkel sai natukene remonti tehtud, neid laudu proovitud kinni lüüa ja saigi kinni lüüa, aga osasid laudu ei saagi kinni lüüa, sest need palgid, mille külge lauad olid löödud, need palgid olid läbi mädanenud. Vajutad naela nagu või sisse. Selge, et see oli ainult aja küsimus," rääkis Rõõmus.

Ta kirjeldas, kuidas kaare all puuriti laudisesse augud, kuhu pisteti kaamera sisse, millega siis vaadati, mis seal sees toimub ja tehti laudisele ekspertiis, mis andis selguse, et aastate jooksul on kogu laudis läbi mädanenud. "60. aastal, kui see laulukaar valmis sai ja oli esimene laulupidu uue laulukaare all, siis oli vihmane laulupidu ja see kaar sadas siis juba vihma nii läbi, et koorid hakkasid laval skaneerima, et ehitaja häbi-häbi, katus laseb vihma läbi," meenutas Rõõmus.

Ta nentis, et kuigi oleks olnud hea alustada laulukaare remondiga suvel, ei saanud seda ürituste tõttu siiski teha. "Ehitaja on praegu andnud lubaduse, et märtsi keskpaigaks peab tal seaduse järgi see ehitus valmis olema."

Laulukaare remondiga tegeleva firma Aruna-Ehitus OÜ juhataja Arunas Buga ütles, et tegemist on tõesti suure ettevõtmisega. "Vähemalt ta näiliselt tundub selline. Aga töölisi väga palju peale ei saa lasta, sest ehitustehniliselt saab seal töötada ühe korraga ainult kaheksa inimest."

Buga kinnitas, et kasutatavad materjalid jäävad samaks. "Mitmed puitkihid, mille peale lõpuks läheb valsplekk-katus käsitööna."