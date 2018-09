Kohus määras lapse vigastamises süüdistatud Elton Johnile ja tema abikaasale valuraha

Paar kaebas meediakontserni News Group Newspaper väljaandes The Sun ilmunud esiküljeloo pärast veebruaris kohtusse. Nende advokaadi sõnul polnud vigastused tõsised ja süüdistused olid valed ning tõsiselt laimavad, vahendas BBC.

Leht kirjutas, et Eltoni spanjel hammustas viieaastast tüdrukut laulja Berkshire'i kodus 2016. aasta veebruaris, väites, et rünnak oli olnud tõsine ja et Elton ega David polevat hiljem uurinud, milline on lapse seisund, kuigi nad olid juhtumist teadlikud.

"Tõde on see, et vigastused ei olnud tõsised, ja süüdistatavad kindlasti ei ignoreerinud juhtunut ning uurisid korduvalt, kas tüdrukuga on kõik korras," ütles kohtunik Matthew Nicklin. "Iga kord kinnitati neile, et tüdrukuga on kõik korras."

"Mul on hea meel öelda, et leht on nüüd ühemõtteliselt nõustunud, et see väide oli vale ja tõsiselt laimav. Selle tulemusel on leht nüüd valmis Sir Elton Johni ja David Furnishi ees vabandama ning kahju ja kohtukulud hüvitama," lisas Nicklin.

Elton ega David reedel Londoni kõrgemasse kohtusse ise kohale ei ilmunud.

Elton John ja David Furnish abiellusid 2014. aastal ja neil on kaks last – seitsmeaastane Zachary ja viieaastane Elijah.