Lõppeval suvel on põnevust pakkunud Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi mängud suurtel ja mainekatel tenniseturniiridel. Nende eeskuju on toonud rohkem lapsi tennisetrenni ning ka pensioniealised on võtnud esimest korda kätte reketi.

Anett Velsbergi nimi ei pruugi sünnimaal paljudele midagi öelda, aga 25-aastasel Tallinnast pärit, aga pikalt Lõuna-Aafrika Vabariigis elanud vegankokal, toidustilistil ja -fotograafil on Instagramis 282 000 jälgijat, olles sellega populaarsuselt kolmas eestlane selles pildikeskkonnas. Lisaks on ta teinud koostööd nii Jamie Oliveri kui ka Martha Stewartiga

Saadetes saab lähemalt tutvuda Vene teatri näitlejatega, kuulata imepäraseid jutte nende tööst ja tegemistest ning tutvuda teatrielu detailidega, mis tavaliselt on pealtvaatajate eest peidetud. Saatejuhtide Tatjana Kosmõnina ja Filipp Lossi külalisteks on näitlejad Aleksander Ivaškevitš, Aleksandr Kutšmezov, Sergei Furmanjuk, Aleksandr Okunev, Larissa Savankova, Dmitri Kosjakov ja teised.

ETV+ ja Vene teater teevad koos uut saatesarja, mis on pühendatud teatri eesolevale juubelile. 23. ja 24. septembril on võimalik tulla uue teatrisaate publikuks.

