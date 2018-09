Anett Velsbergi nimi ei pruugi sünnimaal paljudele midagi öelda, aga 25-aastasel Tallinnast pärit, aga pikalt Lõuna-Aafrika Vabariigis elanud vegankokal, toidustilistil ja -fotograafil on Instagramis 282 000 jälgijat, olles sellega populaarsuselt kolmas eestlane selles pildikeskkonnas. Lisaks on ta teinud koostööd nii Jamie Oliveri kui ka Martha Stewartiga

Festivali eelviimasel päeval ehk laupäeval on kõigil rebastel ja rattalembestel tartlastel võimalus osaleda Kondikütte rattaretkel, et üheskoos Tartule pea 15 kilomeetri pikkune tiir peale teha ning ülikoolilinnale omaste ja oluliste kohtadega tutvuda.

Neljapäeval on kõik värsked Tartu kõrgkkoolide rebased kutsutud rebasteerimisele ehk ülelinnalisele esmakursuslaste ristimisele. Pirogovi pargis toimuval ristimisel surfatakse kaasrebaste kätel, läbitakse shotilimbo ning antakse üheskoos rebasevanne, et ametlikult tudengiks pühitsetud saada.

Festivali esimese päeva õhtul saab enda teadmised, silmaringi ja mälumänguoskused proovile panna traditsioonilisel Mälukal. Kolmapäeval on kõik seiklushimulised tudengid oodatud osalema Ellujääja eelvoorus, kus ekstreemsete vahevõistluste läbimiseks on vaja nii tugevat vaimu kui ka füüsist. Parimaid ellujääjaid ootab ees salajane lõppvoor salastatud asukohas.

Pannkoogihommik on sissejuhatuseks nädal aega kestvale festivalile, mille kavast leiab erinevaid kultuuri-, muusika-, spordi- ja meelelahutusüritusi. Seekordne sügisfestival on eelkõige suunatud verivärsketele rebastele, kes vastselt Tartu kõrgkoolidesse õppima on tulnud.

