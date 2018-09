Ivo Tšetõrkin sarjast "Trumpi müüri radadel": tahtsime näidata, et need kohad on ilusad

Sarja üks autoritest Ivo Tšetõrkin kinnitas "Ringvaates", et nad sõitsid kogu USA ja Mehhiko piiri äärest ääreni läbi. "Veidi üle 3000 kilomeetri ja me kulgesime mõlemal poolel, muist Mehhiko, muist USA poolel," mainis ta ja lisas, et nad ei tahtnud oma reisil tegeleda suure poliitikaga. "Meie üks mõte oli näidata, et need kohad on ilusad ja seal saab reisida."

"Mõnes väga marginaalsest piiripunktist, nagu näiteks väikelinn Agua Prieta, tuleb iga päev läbi 2000 koormatäit arbuusi, aga kes see jõuab neid kõiki läbi koputada, kas seal on ka mahl sees," mainis Tšetõrkin.

Sarja tegija Herbert Murd sõnas, et tänapäeva tehniliste vahendite juures on palju paremaid vahendeid illegaalse piiriületuse vastu kui müür. "Olemasolev müürirajatus on kuuemeetrine, Trumpi plaanitav üheksameetrine, aga see kolm lisameetrit ei anna midagi juurde."

"See on piirkond, mis on aastasadade jooksul elanud ühtset elu, see on olnud niivõrd läbipõimunud elukorraldus ja kui keegi tahab seda lõhkuma hakata, siis see inimestele väga ei meeldi," selgitas Murd.