Nelja lapse ema Liina Pulges: esimeses klassis ei ole lapsel veel nutitelefoni vaja

Liina Pulges sõnas "Ringvaates", et liigne nutiseadmete kasutamine ja teleri vaatamine siiski probleem ka nende peres. "Kõik lapsevanemad samas teavad, et see on hea võimalus, sa paned nad teleri ette ära ja tegelikult unustavad nad isegi söömise ära," kinnitas ta ja lisas, et tahvelarvutid nad peitsid oma kodus juba mitu aastat tagasi ära. "Ma arvan, et me abikaasaga ise ka enam ei mäleta, kus need on."

"Kui mu lapsed on liiga kaua ekraani taga ja ma ütlen, et nüüd on magamamineku aeg, siis kogu energia jääb neil tegelikult välja elamata," mainis Pulges ja nentis, et siis lapsed järsku ärkavad ja on hüperaktiivsed. "Me püüame kodus väga teadlikult ekraaniaega vähendada."

"Ma arvan, et esimeses klassis sul seda nutitelefoni veel vaja ei ole," arvas ta ja selgitas, kuidas nad otsustasid ühel lastevanemate koosolekul, et ostavad kõik oma lastele nuppudega telefonid. "Kui kevad jõudis kätte, siis minu Karl ütles, et tema on ainus, kellel ei ole nutitelefoni, aga me ei andnud vastu, ta sai isegi kaks klassi niiviisi hakkama."