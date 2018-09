Ansambel KISS läheb viimasele tuurile

Ansambel KISS kinnitas pärast saate "America's Got Talent" esinemist, et nad lähevad peagi oma viimasele tuurile. Bänd alustas tegevust juba 1971. aastal ning on nende aastate jooksul andnud kümneid tuure.

KISS kinnitas, et kõik see, mida nad on neljakümne aastaga saavutanud, ei oleks juhtunud ilma miljonite inimesteta, kes on täitnud klubisid, areene ja staadioneid, vahendas Consequence of Sound. "Viimane tuur saab olema pühendatud neile, kes meid on näinud ning viimane võimalus neile, kes pole veel näinud," ütlesid nad.

Viimase tuuri kuupäevi ei ole veel avaldatud, kuid see kannab nime "End of the Road World Tour".