ERR Menu soovitab: valgusfestival ja tasuta raamatud

Väljas läheb iga päevaga aina külmemaks ja pimedamaks, seega võib vabalt otsida välja kõik tigedamad lood, mis suveks said sahtlisse peitu pandud. Let's go!

Ekraanivaba päeva kampaania eesmärk on mõista jagatud kogemuse kaudu, kui puhastav on olla ilma digitehnoloogia pideva sekkumiseta, märgata, mis juhtub siis, kui jätta tähelepanuta meilid, sotsiaalmeedia meeldetuletused ja televiisor ning käia selle asemel hoopis looduses, lugeda raamatut, mängida mänge, koos süüa teha ja lihtsalt olla. Algatajad usuvad, et ekraanivaba päeva kogemus kutsub end kordama, muutes meie lapsed tugevamaks ja tervemaks ning kodud õnnelikumaks.

1. Pealinna suurim valgusfestival Valgus Kõnnib , mis on juba 12 aastat pakkunud muusikaelamusi ja vaatemängulisi valgusinstallatsioone tuhandetele külastajatele, laieneb tänavu vanalinna. Kolmeteistkümnes, kolmepäevane festival saab alguse Kadrioru pargist ja kulgeb valgusinstallatsioonide ning kontsertide saatel vanalinna erinevatesse paikadesse. Üle 60 installatsioonist koosnev valguskett on kui särav teekond linnasüdames, andes võimaluse avastada uudseid objekte ja seni märkamata jäänud linnaruumi põnevaid elemente.

