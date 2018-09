Ed Sheeran annab tuleval suvel Riias kontserdi

Briti laulja ja laulukirjutaja Ed Sheeran andis eelmisel aastal välja oma kolmanda stuudioalbumi "÷ (Divide)", mis võitis Grammy auhinna ning oli ülimenukas, lüües näiteks nii Rolling Stonesi kui ka Beyonce'i plaadimüügi rekordeid. Beyonce'iga koostöös sündis ka üks versioon superhitist "Perfect".

"÷ (Divide)" oli eelmise aasta enimmüüdud album ning jõudis multiplaatina staatusesse lausa 36 riigis.

Ed Sheerani debüütalbum "+ (Plus)" ilmus 2011. aastal ning pala "The A-Team" oli aasta populaarseim debüütsingel UK-s. 2014. aasta album "x (Multiply)" on müünud üle 16 miljoni koopia, edukaim singel "Thinking Out Loud" jõudis edetabelite tippu nii siin- kui ka sealpool Atlandi ookeani.

Oma karjääri jooksul on Ed Sheeran võitnud mitmeid mainekaid auhindu: neli Grammyt, neli Ivor Novello auhinda (briti laulukirjutamise ja heliloome auhind), viis BRIT Awardi (Briti muusikaauhinnad) ning kuus Billboardi auhinda. 2017. aastal pälvis ta Briti impeeriumi ordeni oma muusikaliste teenete ja heategevuse eest.

Ed Sheeran annab Riias, Lucavsala saarel Baltikumi ainsa kontserdi 12. juulil. Piletid tulevad müüki 27. septembril.