Soome beatboxi ekspert: sellel alal reegleid ei ole

"15 aastat tagasi ei oleks ma osanud ette kujutada, et minust saab professionaalne beatboxi artist. Algselt olen klaverimängija," rääkis Zenger, kes hakkas klaverit õppima juba viieaastaselt, ETV saates "Ringvaade".

Pärats kaht aastat õpinguid otsustati, et et põhialaks tuleb klaveri asemel hoopis beatbox. "Lõpetasingi beatboxi erialal," selgitas Zenger.

Zenger tõdes, et on tõenäoliselt beatboxi eriala ainus lõpetaja, kuid on nüüd ise õpetaja rollis ja loodab saada beatboxi professioriks.

Muusik tunnistas, et harjutab beatboxi palju ja lähedaste arvates isegi liiga palju. Kuna instrument ehk suu ja käed on alati kaasas, saab beatboxi õppida kasvõi kõndides. "Reegleid ei ole. See mulle meeldib beatboxi juures, saad teha seda, mis meeldib, ja keegi ei saa öelda, et see on vale," selgitas Zenger.

"Mida rohkem harjutad, seda tugevamaks saad.