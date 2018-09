Eestlasi on tabanud mudelhobuste fotografeerimise hullus

"See on pärisstseenide loomine hobustele. Ütleme, et hobune kappab üle karjamaa, siis sa paned ta rohu sisse ja teed temast sellise pildi. See vajab ka teadmisi fotograafiast ja muidugi tuleb kasuks ka see, et kui ma käin ratsutamas, siis ma tean, mis stseene hobustega luua," rääkis mudelhobuste koguja Annie Saavan ETV saates "Ringvaade".

Saavan selgitas, et tema jaoks sai põnev hobi alguse siis, kui ta ratsutamas hakkas käima. "Kui endale hobust ei saa, siis ostan miniatuuri," selgitas Saavan, kes on mudelhobuseid kogunud ja neid pildistanud umbes seitse aastat. Saavani kogus on üle saja mudelhobuse.

Eestis saab mudelhobuseid mänguasjapoodidest, aga kallimaid mudeleid tellitakse välismaalt. Mudelhobuste koguja Liisa Mikola kalleim mudelhobune maksis 129 eurot. Tüdruk tunnistas, et hobi on võrdlemisi kulukas. "See on hobi, kõikidel on selliseid hobisid, mis maksavad palju ja millest teised aru ei saa. Meil on selline hobi," selgitas Saavan.