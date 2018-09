Mõisapõleng on vaid üks sekeldus Risto Pietilä värvikas minevikus

ETV saade "Pealtnägija" oli sel suvel koos Balti filmi- ja meediakooli magistritega tegemas lugu ära kadunud Bitcoini-parun Pietiläst, kui asjad võtsid ülemöödunud reedel ootamatult dramaatilise pöörde – Malla mõis sisuliselt hävis tules. Selgus, et see pole ainus ega esimene sekeldus värvika investori minevikus.

Lääne-Virumaal asuv Malla järsku ülemaailmsetesse uudistesse, kui soome krüptorahamiljonär Risto Pietilä ostis miljoni euro eest sealse 600-aastase mõisa, mis ristiti toona maailma suurimaks Bitcoinidega tehtud tehinguks.

Malla mõisast Rakvere lähistel pidi soomlase visioonis saama krüptovaluutade arendajate meka, aga sellele järgnes suurtes piirides vaikus.

"Teised inimesed olid Bitcoinide eest ostnud autos, näiteks Lamborghini, aga mina autodest nii väga ei hoolinud. Olin alati lossi tahtnud. Olin sõpradega õhtusöögil ja üks neist näitas, et see mõis on müügiks. Ta ütles, et see näeb väga hea välja, aga on tema jaoks liiga suur. Sestap näitas ta seda mulle, sest mina olen see segane, kes ostab suurima lossi ega tea, mida sellega teha. Ja tal oli õigus, ma armusin sellesse ja otsustasin ära osta," meenutas Pietilä.

Ajakirjanikud välismaalt sõitsid 2014. aastal Rakvere taha ja uurisid, kes see Pietilä täpselt on ja mida ta 50-toalise baltisaksa aadlike mõisaga peale hakkab. Värvikas soomlane jagas intervjuusid, kus ennustas Bitcoinile suurt tulevikku ja lubas teha Tallinnast 100 kilomeetri kaugusele põldude vahele ülemaailmse krüptoraha inkubaatori.

Remontimata mõisas toimusid isegi meeleolukad kinnised peod ja pidulikud õhtusöögid, mis osalenute sõnul olid hästi korraldatud.

"Mõisal on minu jaoks väärtus turundusobjektina, sest tol aastal Bitcoini-äri õitses ning kui midagi valdkonnas toimus, oli see suur asi. Inimesed, kes nende asjadega seotud olid, said kuulsaks. Ja noh, kui oled kuulus, saad ägedamate inimestega aega veeta," rääkis soomlane.

Tänavu kevadel rääkis Pietilä, et üks põhjus, miks plaanid seiskusid, oli loomulikult see, et Bitcoini väärtus langes umbes 75 protsenti kohe samal aastal. "Ma ei arvestanud taastamises osas niikuinii oma rahaga. Plaanisin raha teiste Bitcoini-inimestega ja kui mull lõhkes, ei tundnud need inimesed end enam nii jõukatena."

Lühidalt – Pietilät tabas sama saatus, mis paljusid teisi uusmõisnikke. Häärberi korrastamine, kusjuures järgides ka muinsuskaitse nõudeid, oli lihtsalt liiga kallis. Seda enam, et Bitcoiniga kogutud varandus, oli katastroofiliselt sulanud. Ta jõudis teha ainult pisiparandusi, et pidurdada edasist lagunemist.

Kui "Pealtnägija" meeskond arvas suvel, et teeb Pietiläst pigem portreelugu, mille fookuses on ehk muinsuskaitse küsimused ja ajaloolise mõisapärli lagunemine, siis kõik pöördus pea peale ülemöödunud reedel, kui Malla mõisas puhkes tulekahju. See tõstis fookusesse hoopis teised küsimused.

Nimelt juba 2017. aasta kevadel rentis Pietilä Tallinna vanalinna tuiksoonel, aadressil Viru tänav 1 500-ruutmeetrise üüripinna, kus hakkas korraldama omapäraseid rollimänge, kus kehtisid mänguraha ja tema tehtud reeglid.

Miks Pietilä mängu korraldas ja mis seal lõpuks juhtus on pehmelt öeldes segane seda enam, et mees ise ei taha sellest rääkida.

Kuid kohalviibinute sõnul muutusid eelmise aasta märtsis-aprillis toimunud olengud ühel hetkel joomapidudeks, kus peremehel kadus toimuva üle kontroll. Mitmed osalejad kinnitavad, et Pietilä ise käitus kummaliselt ja jättis suurema osa ajast ebaadekvaatse mulje.

Sama kinnitas ka kinnisvaramaakler, kes lõpuks Pietilä üüripinnalt välja tõstis. Arvestades pikantset olukorda, soovib ka tema oma nime avalikult asjaga mitte siduda.

Juhtumisi Itaalia saatkonnaga samas majas tegutsev korteriühistu sai arvukalt kaebusi alustades koridoridesse järelvalveta jäänud küünalde põletamisest ja öörahu rikkumistest, lõpetades purupurjus ja sigatsevate külalistega, keda hommikuti trepikojas magamas nähti. Kõige tipp ja ruumide omaniku jaoks viimane piisk karikas oli 27. aprillil kesköö, kui Pietilä renditud peoruumides puhkes tulekahju.

Anonüümseks jääda soovinud kinnisvaramaakler loetles: voodi oli põlenud, sein oli põlenud, turvaklaasi aknal olid praod sees kuumuse mõjul. "Ruum on praktiliselt kasutuskõlbmatuks muutnud."

Kuigi Pietiläl toimus pooleteiseaastase vahega kaks põlengut, Vanalinnas ja Mallas, pole tõendeid, et kummalgi puhul toimus midagi tahtlikku. Viru tänaval ei toimunud üldse ametlikku uurimist, sest omanikuga lepiti kokku. Malla põlengu põhjustest on veel vara rääkida. Prokuratuur on alustanud kriminaaluurimist.

Pietilä ise, kes viibis põlengu ajal enda sõnul Soomes, keeldub nüüd hoolimata korduvatest ettepanekutest kaamera ette tulekust, ei soovi pakkuda, kuidas hoone süttis ja sõitis enda sõnul sel nädalal üldse ära Ameerikasse.